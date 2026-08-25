Пашинян просит исключить Армению из ОДКБ. Зеленский изложил новый «план мира»

В последнее время Пашинян просто фонтанирует идеями! Что ни день, то у него инициативы одна краше другой.
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