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Контрафронт

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Бразилия: Один преступник был убит, еще один был ранен и еще четверо арестованы в ходе полицейской...

Бразилия: Один преступник был убит, еще один был ранен и еще четверо арестованы в ходе полицейской операции по борьбе с организованной преступностью в трущобах Кампиньо и Фуба в северной зоне Рио-де-Жанейро в утренние часы.

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