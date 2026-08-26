Бразилия: Один преступник был убит, еще один был ранен и еще четверо арестованы в ходе полицейской операции по борьбе с организованной преступностью в трущобах Кампиньо и Фуба в северной зоне Рио-де-Жанейро в утренние часы.
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