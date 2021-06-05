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Кремль: телефонный разговор Путина и Байдена перед саммитом не планируется

Кремль: телефонный разговор Путина и Байдена перед саммитом не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена перед встречей в Женеве 16 июня не планируется.

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