Глава АвтоВАЗа призвал защитить автопром от бюджетных иномарок

На заседании Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России Максим Соколов заявил, что для автопроизводителей крайне важна государственная поддержка в форме точечной донастройки законодательства, мер защиты рынка от импортного демпинга, а также через льготные займы Фонда развития промышленности, гранты и субсидии.