Ученые объяснили привлекательность женщин повышением тестостерона у мужчин зимой

Ученые из Австралии сделали необычное открытие, связанное с отношениями между полами. Они выяснили, что женщины начинают больше привлекать мужчин зимой из-за тестостерона, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на The Conversation.
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