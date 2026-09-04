🗣 Владельцам домашней птицы и кроликов в Крыму объяснили, как поставить животных на учёт Для этого нужно обратиться в государственную ветеринарную службу — в районный или городской ветцентр — и написать заявление, рассказал в эфире «Радио Крым» начальник отдела внутреннего ветеринарного контроля и надзора по РК Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Карим Мбарки.
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