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Грибник из Барнаула заблудился в лесу под Павловском

Грибник из Барнаула заблудился в лесу под Павловском

5 сентября в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от заблудившегося грибника. Мужчина приехал из Барнаула в лесной массив в районе Павловска на "тихую охоту", но выбраться обратно не смог, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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