«Покушения на Зеленского и Буданова»: зачем Киеву эта ложь?

Галина Чужая

Сейчас сложилось интересное положение. Раньше Зе кричал, что Путин чуть ли не каждые 5 минут на него покушается. Но, теперь выяснилось, что России как раз его смерть не нужна - он нужен нам живым. В этом и вся прелесть объявление Зе в розыск. Поэтому нынче Зе надо выкручиваться вот он и нашёл выход - нашёл козлов отпущения среди своих приближенных🤣🤣🤣🤣