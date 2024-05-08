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Несекретные материалы

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«Покушения на Зеленского и Буданова»: зачем Киеву эта ложь?

«Покушения на Зеленского и Буданова»: зачем Киеву эта ложь?

В Киеве бдительными сотрудниками укрогестапо раскрыт очередной «ужасный заговор» целью которого якобы была физическая ликвидация «лучших людей Украины» – Владимира Зеленского, главы СБУ Василия Малюка* и руководителя ГУР МО Кирилла Буданова*.

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Комментарии
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Александр Рус
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14 час.
Галина Чужая
Сейчас сложилось интересное положение. Раньше Зе кричал, что  Путин чуть ли не каждые 5 минут   на него покушается. Но, теперь выяснилось, что России как раз его смерть не нужна - он нужен нам живым. В этом и  вся прелесть объявление Зе в розыск.  Поэтому нынче  Зе надо выкручиваться вот он и  нашёл выход - нашёл козлов отпущения среди своих приближенных🤣🤣🤣🤣
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11 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Зачем что бы выманить у пиндосови евро жопы еще доярови евро.усраина уже им не нужна они жидяилю помогают
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10 час.

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