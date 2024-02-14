Все железные дороги ведут в Китай. РЖД строят новые маршруты в Азию, чтобы связать их с СМП, который КНР грозит освоить без России

Китайская федерация логистики и закупок отчиталась о росте логистического сектора КНР. Экономисты Поднебесной отмечают, что в последний месяц 2023 года спрос демонстрировал повышательную тенденцию, а транспортные компании строят оптимистичные прогнозы на 2024 год.