«Давайте вместе менять мир!»: Путин поприветствовал участников МФМ-2026

Президент Владимир Путин 13 сентября направил приветствие участникам Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге и призвал их вместе менять мир к лучшему.
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