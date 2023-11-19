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Названы объемы поставок комплекса активной защиты Trophy для европейских танков

Названы объемы поставок комплекса активной защиты Trophy для европейских танков

Разработанный израильской оборонкой комплекс активной защиты Trophy позиционируется как оптимальное средство дополнительной защиты танков.

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