Emmys 2026: Macaulay Culkin Joins Schitt's Creek Stars For Catherine O'Hara Tribute

The 2026 Emmy Awards paid tribute to Catherine O'Hara, with Macaulay Culkin, Dan Levy, and Annie Murphy honoring their late onscreen mom.
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