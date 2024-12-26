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Раскрыты неизвестные подробности ликвидации афганского диктатора Амина советским спецназом

Раскрыты неизвестные подробности ликвидации афганского диктатора Амина советским спецназом

Сотрудник КГБ Братерский рассказал детали ликвидации афганского диктатора Амина Перед началом Афганской войны для ликвидации премьер-министра Афганистана и генсека правящей партии Хафизуллы Амина 27 декабря 1979 года была выделена особая группа из пяти советских спецназовцев, которым было приказано живым его не брать.

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