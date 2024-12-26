Раскрыты неизвестные подробности ликвидации афганского диктатора Амина советским спецназом

Сотрудник КГБ Братерский рассказал детали ликвидации афганского диктатора Амина Перед началом Афганской войны для ликвидации премьер-министра Афганистана и генсека правящей партии Хафизуллы Амина 27 декабря 1979 года была выделена особая группа из пяти советских спецназовцев, которым было приказано живым его не брать.