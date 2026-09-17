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«Борей–К»: может ли подводный линкор заменить надводные ракетные крейсеры

«Борей–К»: может ли подводный линкор заменить надводные ракетные крейсеры

На сегодняшний день острый дефицит крупных надводных кораблей океанской зоны, их высокая стоимость, многолетние долгострои на верфях и, главное, пугающая уязвимость фрегатов от современных безэкипажных катеров, БПЛА и противокорабельных ракет вынуждают искать новые, асимметричные, но эффективные ответы.

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