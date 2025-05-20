Действия Украины в Венгрии загнали НАТО в тупик @ XinHua/Global Look Press Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал НАТО к защите от Украины, совершившей дезинформационное вторжение во внутреннюю политику страны – члена ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии