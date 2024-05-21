Более 1000 адресов во Владивостоке останутся без горячей воды на все лето

В связи с планируемой реконструкцией ТЭЦ-2 более 1000 адресов Первомайского и Ленинского районов Владивостока, останутся без горячей воды практически на все лето, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на «Приморские тепловые сети».
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