В России создали сервис для экстренной госпитализации с инфарктом

РИА Новости/Саид Царнаев Российские специалисты создали цифровой сервис, который подсказывает бригадам экстренной медицинской службы самые короткие маршруты до сосудистых центров при экстренной госпитализации пациентов с сердечными заболеваниями.
РИА Новости/Саид Царнаев Российские специалисты создали цифровой сервис, который подсказывает бригадам экстренной медицинской службы самые короткие маршруты до сосудистых центров при экстренной госпитализации пациентов с сердечными заболеваниями.
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