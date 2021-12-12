В ГУ МВД России по Кемеровской области прошло торжественное вручение первых паспортов отличившимся школьникам

В праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню Конституции Российской Федерации, приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области – начальник полиции генерал-майор полиции Александр Табакаев, начальник Управления по вопросам миграции областного полицейского главка полковник полиции Вячеслав Дубень и главный федеральный инспектор по Кемеровской области - Кузбассу Игорь Колесников.
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