В ГУ МВД России по Кемеровской области прошло торжественное вручение первых паспортов отличившимся школьникам

В праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню Конституции Российской Федерации, приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области – начальник полиции генерал-майор полиции Александр Табакаев, начальник Управления по вопросам миграции областного полицейского главка полковник полиции Вячеслав Дубень и главный федеральный инспектор по Кемеровской области - Кузбассу Игорь Колесников.