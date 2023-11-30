Врачи из ФРГ назвали 9 «народных» способов вывести токсины после запоя

Этанол играет важную роль в составе алкогольных напитков. После его употребления он превращается в опасный ацетальдегид, а затем безопасно превращается в уксусную кислоту в организме человека, как сообщает Pravda.
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