МИД РФ: отход Армении от ОДКБ противоречит интересам народа

Россия остается верным союзником Армении и продолжит выполнять свои обязательства в рамках ОДКБ, подчеркнул директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян 20 августа в беседе с РИА Новости.
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