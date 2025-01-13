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Расклейщиков листовок с рекламой наркотиков задержали в Актау

Расклейщиков листовок с рекламой наркотиков задержали в Актау

В ночь с 8 на 9 января текущего года сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Актау задержали двоих местных граждан 1983 и 1992 годов рождения.

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