Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Фрэнк Вогель: «Команда перезагрузилась после дедлайна. Верим в этих ребят»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель выразил надежду на то, что команда прибавит после дедлайна, когда больше не обсуждаются слухи о возможных обменах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх