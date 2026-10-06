Яковлева об увольнении Волковой: «Дело вообще не в возрасте. Это глупость»

Минувшей весной в Театре комедии разразился скандал. Екатерина Волкова сообщила, что ее уволили из-за возраста.
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