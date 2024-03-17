Путин заявил, что не знает о предложении Макрона об олимпийском перемирии

Лидирующий на выборах президента РФ кандидат, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не знает о предложении французского лидера Эммануэля Макрона о перемирии на Украине во время Олимпиады в Париже.
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