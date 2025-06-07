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Царьград

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ЕС ужесточает торговые условия для Украины: что изменится в 2024 году?

ЕС ужесточает торговые условия для Украины: что изменится в 2024 году?

Евросоюз отменяет льготные условия для украинских товаров, угрожая экономике страны. Теперь Киев будет платить пошлины, а фермеры испытывают трудности из-за новых квот на экспорт.

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