БПЛА ликвидирован над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
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БПЛА ликвидирован над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
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