Микроэлектронный гигант России остановлен: дроны повредили производственные мощности

Как сообщила пресс-служба предприятия, пострадавших в инциденте нет. Согласно предоставленной информации, ночью было зафиксировано шесть попаданий дронов, которые повредили часть производственных цехов и складов с готовой продукцией.
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