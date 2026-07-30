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Аргументы недели

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19-летний керчанин заплатит 80 тысяч рублей за уклонение от военной службы

19-летний керчанин заплатит 80 тысяч рублей за уклонение от военной службы

Керченский городской суд вынес приговор 19-летнему жителю Керчи, признанному виновным в уклонении от призыва на военную службу.

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