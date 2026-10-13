В CNN выяснили, что вскоре после начала войны на Украине Кэти Захария поделилась в соцсети Truth Social записью пользователя с ником «Ричард Томас», который написал 16 марта 2022 года: «Какую сторону вы займете? Я не очень в теме, но точно знаю одно: Путин пошел войной на ТАЙНУЮ КЛИКУ, а Украина делит с ней свою постель».
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