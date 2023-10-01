ВСУ за сутки потеряли более двух взводов на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились более двух взводов пехоты на купянском направлении. Об этом 1 октября сообщил ТАСС начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
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