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ВСУ за сутки потеряли более двух взводов на купянском направлении

ВСУ за сутки потеряли более двух взводов на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились более двух взводов пехоты на купянском направлении. Об этом 1 октября сообщил ТАСС начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

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