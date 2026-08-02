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Роды в США, измена мужа и 90 ролей в кино: как живет Марина Александрова

Роды в США, измена мужа и 90 ролей в кино: как живет Марина Александрова

Актриса Марина Александрова редко пускает посторонних в личную жизнь. В браке с режиссёром Андреем Болтенко у неё родились двое детей, которых она решила рожать в США.

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