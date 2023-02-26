Брюссельская капуста с грибами

Брюссельская капуста может быть вкусной, а собенно с грибами и орехами!Брюссельская капуста может быть вкусной, а собенно с грибами и орехами! Основныекапуста брюссельская - 500ггрибы свежие - 500ггоргонзола - 120гсливки - 100млтимьян свежий - 3веточкачеснок - 3зубчикмускатный орех - 1по вкусуперец черный свежемолотый - 1по вкусукориандр молотый - 1по вкусусоль - 1по вкусуДля крамблаорехи пекан - 40гпармезан - 40гсливочное масло - 40гсухари панировочные - 40гсоль - 1по вкусуШаг: 1У брюссельской капусты отрежьте ножки, удалите жухлые верхние листья и разрежьте пополам.