День Ионы 18 ноября богат на приметы, традиции, обряды и поверья

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net18 ноября 2024 года Русская православная церковь отмечает День святого Ионы, который славится не только религиозным значением, но и народными традициями, приметами и обрядами.
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