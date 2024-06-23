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Стратегический ход. США скрипят зубами от визита Путина во Вьетнам

Стратегический ход. США скрипят зубами от визита Путина во Вьетнам

Президент России Владимир Путин устроил турне по азиатским странам. Сразу после переизбрания на новый президентский срок слетал в Китай, потом подписал договоренности о сотрудничестве с лидером КНДР Ким Чин Ыном, а затем махнул прямиком во Вьетнам на очередные переговоры, но теперь уже с То Ламом.

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