Стратегический ход. США скрипят зубами от визита Путина во Вьетнам

Президент России Владимир Путин устроил турне по азиатским странам. Сразу после переизбрания на новый президентский срок слетал в Китай, потом подписал договоренности о сотрудничестве с лидером КНДР Ким Чин Ыном, а затем махнул прямиком во Вьетнам на очередные переговоры, но теперь уже с То Ламом.