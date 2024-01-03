Владимир Путин стал «победителем года» по версии французской газеты Le Parisien

Последние события на Украине в рамках спецоперации, новые политические союзники и стабильные показатели российской экономики создают благоприятные условия для уверенного заявления, что 2023 год станет годом президента РФ Владимира Путина.
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