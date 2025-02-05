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Военное обозрение

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«Держать США близко, а Россию далеко»: Министр обороны Польши объяснил рекордные военные расходы Варшавы

«Держать США близко, а Россию далеко»: Министр обороны Польши объяснил рекордные военные расходы Варшавы

Польша намерена довести расходы на оборону до 5%, как требует этого Трамп.

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