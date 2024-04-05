Власти Финляндии, которая на протяжении всей Холодной войны сохраняла подчеркнутый нейтралитет по отношению к Советскому Союзу, после вступления в НАТО решили примкнуть к так называемой "партии войны" против России.
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