Бывшая жена обокрала участника СВО на 3 000 000 рублей и пропала

В Красноярске бывшая жена обокрала участника СВО на 3 млн рублей и пропала В Красноярске женщина сняла со счета бывшего мужа, который участвовал в специальной военной операции (СВО) и получил ранение, три миллиона рублей и пропала.
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