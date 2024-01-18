Новосибирский губернатор рассказал о поддержке пострадавших при коммунальных авариях

Две крупные коммунальные аварии произошли в левобережье Новосибирска с разницей в несколько дней.Губернатор Андрей Травников высказался по поводу оказания помощи жителям Новосибирска, которые пострадали в результате коммунальных аварий, произошедших 11 и 17 января.