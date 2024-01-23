«На свои грабли наступят»: Добронравов назвал бредом попытки наставлять молодежь

Давать наставления молодежи бесполезно, она все равно сделает по-своему, и это правильно. Такое мнение народный артист РФ Федор Добронравов высказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.
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