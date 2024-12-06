Лавров объяснил Западу значение запуска ракеты "Орешник" по "Южмашу"

Сергей Лавров в интервью с Такером Карлсоном сообщил, что запуск ракеты "Орешник" по украинскому предприятию "Южмаш" в Днепре стал сигналом Западу о готовности России защитить свои интересы, противостоя атаке ракетами ATACMS и Storm Shadow по русским территориям.