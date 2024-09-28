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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    КАФЕ-ШАФРАН 1 г закреплено Полный список ингредиентов: ✔️ 500 грамм любого мяса ✔️ Для маринада: 2 сырых яйца 1 ст. ...Идеальное жареное...
  • Виктор Белогорцев
    В КОМЕНТАРИЯХ иди в источник и жми сюда увидишь это и комментарииИдеальное жареное...
  • Евгения Баринова
    Где список?Идеальное жареное...

Идеальное жареное мясо за 5 минут. Все дело в «долгом» маринаде

Идеальное жареное мясо за 5 минут. Все дело в «долгом» маринаде

Этот способ приготовления мой любимый и подходит он практически для любого вида мяса. Кроме, пожалуй, совсем жесткой говядины.

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Комментарии
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Евгения Баринова
Где список?
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16 час.
Виктор Белогорцев
В КОМЕНТАРИЯХ иди в источник и жми сюда увидишь это и комментарии
Ответить
13 час.
Виктор Белогорцев
КАФЕ-ШАФРАН 1 г закреплено Полный список ингредиентов: ✔️ 500 грамм любого мяса ✔️ Для маринада: 2 сырых яйца 1 ст. л. горчицы 1 ст.л. кукурузного крахмала 1 ч.л. соли 1 ст. л. растительного масла щепотка перца или других специй
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13 час.

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