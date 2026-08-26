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Тарпищев о словах Медведева про уход в пиклбол: «Это, разумеется, была шутка»

Шамиль Тарпищев отреагировал на слова Даниила Медведева о возможном уходе из тенниса в пиклбол. Во время матча в Уинстон-Сейлеме россиянин сказал : «Может, мне стоит уйти в пиклбол.

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