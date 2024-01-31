Командир бригады ВСУ Стуженко призвал простреливать колени за неподчинение ТЦК

Командир 118-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Стуженко предложил простреливать колени тем украинцам, которые не подчиняются требованиям сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектации).
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