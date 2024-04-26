В прибалтийских государствах всплеск русофобии. Гонения на русских по объёму постепенно приближаются к украинским и вот-вот войдут (если уже не вошли) в стадию геноцида.
Война за Прибалтику. России стесняться нечего
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
И я из Литвы. И точно так же думаю, как Вы!!!
Ответить
3 час.
Natalija Osminina
Я чёт статью так и не поняла. Расклад такой: Литва и Польша нападают на Калининград, а он обороняется. И судя по статье, мы находимся во Второй Мировой. А может автору надо вспомнить, что мы таки в Третьей? И на Литву с Польшей (имеющими 200 тысяч мобилизованных, из которых максимум два десятка тысяч умеют обращаться с более-менее современным оружием) всегда найдутся гиперзвуковые Авангарды, Ярсы, Кинжалы, Цирконы, Сарматы и пр. Несколько секунд и города нет. И так можно считать раз 30. А потом спросить: "Кто еще хочет комиссарского тела? США?" - а.. нет, не хочет.. тогда все под плинтус, твари.
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
Интересно, тупая тварь, поставившая на мой пост дислайк, жаждет уничтожения Калининграда?)))
Ответить
2 час.
Свежие комментарии