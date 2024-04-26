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Война за Прибалтику. России стесняться нечего

Война за Прибалтику. России стесняться нечего

В прибалтийских государствах всплеск русофобии. Гонения на русских по объёму постепенно приближаются к украинским и вот-вот войдут (если уже не вошли) в стадию геноцида.

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Комментарии
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Natalija Osminina
И я из Литвы. И точно так же думаю, как Вы!!!
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3 час.
Natalija Osminina
Я чёт статью так и не поняла. Расклад такой: Литва и Польша  нападают на Калининград, а  он обороняется. И судя по статье, мы находимся во Второй Мировой. А может автору надо вспомнить, что мы таки в Третьей? И  на Литву с Польшей (имеющими 200 тысяч мобилизованных, из которых максимум два десятка тысяч умеют обращаться с более-менее  современным оружием) всегда найдутся гиперзвуковые  Авангарды, Ярсы, Кинжалы, Цирконы, Сарматы и пр. Несколько секунд и города нет. И так можно считать раз 30. А потом спросить: &quot;Кто еще хочет комиссарского тела? США?&quot; - а.. нет, не хочет.. тогда все под плинтус, твари.
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2 час.
Natalija Osminina
Интересно, тупая тварь, поставившая на мой пост дислайк, жаждет уничтожения Калининграда?)))
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2 час.

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