Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Высшая школа экономики предложила заселить Россию мигрантами из Африки и Латинской Америки

Высшая школа экономики предложила заселить Россию мигрантами из Африки и Латинской Америки

Юрий Кот Русская община бьёт тревогу: в Самаре депутаты проголосовали за выделение помощи многодетным семьям мигрантов, а именно за внесение поправок, предоставляющих поддержку их многодетным семьям.

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