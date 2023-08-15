Одесса: Ладони, полные осколков ПВО 

Одесситы приходят в себя не столько от последней мощнейшей ракетной атаки (хотя не без этого), сколько от заявления руководителя объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Натальи Гуменюк»: «Непосредственно центр Одессы был под ударом.