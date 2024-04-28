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Журнал про дело

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Отпуск совместителя: когда оформлять и как это сделать

Отпуск совместителя: когда оформлять и как это сделать

Сотрудник, который трудится по совместительству, имеет право на отпуск на обоих местах работы. В статье разбираем основные тонкости этого процесса и рассказываем, когда и как работодатель должен отпустить такого человека в отпуск.

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