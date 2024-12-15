ТОП 100 самых влиятельных людей Калужской области – 2024: Анатолий Суярко - 61

«Калужские Новости» продолжают спецпроект 100 самых влиятельных людей Калужской области-2023. Ежедневно до самого Нового года мы будем публиковать список людей, которые, по мнению экспертов, оказывают существенное влияние на жизнь в регионе.
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