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Неповрежденная палатка после нападения медведя на туристку на Алтае вызвала вопросы

Неповрежденная палатка после нападения медведя на туристку на Алтае вызвала вопросы

В ночь на 19 августа неподалеку от села Артыбаш в Республике Алтай медведь вышел к месту стоянки туристов и напал на девушку.

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